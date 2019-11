El govern espanyol reforça les mesures de seguretat del nivell 4 antiterrorista pel 10-N

Vuelva a la realidad

Per Mila el 3 de novembre de 2019 a les 18:14 0 0

Muy señor mío, si se ocupara en hacer bien su trabajo y no tal como se lo dictan desde quienes siempre le han hecho el parabién ( la derecha y sus lacayos), no hablaría tan alegremente de terrorismo. Peto mire, como a los catalanes nos encanta expresar nuestra opinión en las urnas, ese día vamos a ser muy felices. Esperemos que la aplicación de su alerta antiterrorista impida que se produzcan escenas de terrorismo de Estado como a las que nos tienen acostumbrados. Esperemos que los agentes sean competentes y no estén para provocar. De todos modos en una democracia normal y plena, como dice la Vicepresidenta Calvo, no es necesario sacar a la policía a vigilar a los votantes, es raro, saben... Deja ya de confundir protestas y alborotos con terrorismo, si los catalanes fueran terroristas no se expondrían a ir alegremente por Catalunya a hacer campaña y menos a que el jefe del Estado vaya con la heredera. Sean más coherentes y menos mentirosos, cae todo por su peso, el pueblo es paciente, pero no estúpido, piense bien lo que dice y lo que hace, su falta de honestidad es agotadora.