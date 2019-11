VÍDEO La xarxa es burla de l'últim vídeo de campanya de Ciutadans

Que alguien le diga que pare pic.twitter.com/5qUDegnKM6 — Pablo Machuca (@ochinabos) November 3, 2019

Les enquestes no somriuen a Ciutadans i els d'Albert Rivera miren de capgirar els mals sondejos del 10-N. L'últim intent -els votants diran si ha tingut èxit- ha estat un vídeo que ha començat a circular aquest diumenge per la xarxa. Apareix Rivera amb un gosset presentat com "l'arma secreta" pel debat electoral que el líder nacionalista fa dies que prepara. "Ja ho sabem, qui m'ataqui al debat se les haurà de veure amb el Lucas", ha dit.La xarxa no ha trigat a burlar-se d'aquest vídeo. "Que algú li digui que pari", "se'ls n'ha anat de les mans", "es poden treure escons negatius?", han estat alguns dels comentaris dels usuaris de Twitter, que no han tingut pietat ni de l'Albert ni del Lucas. Al cap d'uns minuts, el líder de Ciutadans ha intervingut: "Els rivals del debat ja parlen de tu Lucas, benvingut a la familia Ciudadana".

