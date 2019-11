Tapes variades i «rojigualdas» per ofegar les penes

Ciutadans havia anunciat l'acte d'avui a Bellvitge com un dels més rellevants de la seva campanya a Catalunya. La major part de la resta serien de petit format. Avui, però, la premsa ha estat convocada al bar restaurant Can Galan de l'Hospitalet de Llobregat . Un bar d'aquells de tota la vida que llueix un toldo verd oferint "tapes variades". Unes tapes que fan les delícies dels veïns i que, junt amb un anunci de "se necesita camarero/a", avui han compartit espai amb banderes rojigualdes i anades i vingudes de periodistes, voluntaris de Ciutadans i veïns encuriosits.Entre els veïns, alguns partidaris convençuts de Ciutadans, com José, que preguntava als periodistes com és que el partit de Rivera i Arrimadas estava tan baix a les enquestes: "Si no han hecho nada contra la Constitución ni ná". L'acte ha congregat un centenar llarg de persones, molt actives a l'hora dels cants i que avui han assajat un lema nou: "¡Ciudadanos unido jamás será vencido!". L'espai no donava per més.Inés Arrimadas ha arribat -això sí, mitja hora tard- acompanyada de Lorena Roldán, Carlos Carrizosa i Edmundo Bal, l'advocat de l'Estat que va ser cessat després d'haver-se negat a eliminar el delicte de rebel·lió de les acusacions presentades per Advocacia de l'Estat en el judici de l'1-O. Potser per això, per esmenar la plana als mateixos magistrats del Suprem, l'home repetia entre cridòries: "Era rebel·lió, era rebel·lió!". Avui potser ha estat el més aplaudit pels assistents, sobretot quan els deia que eren uns "valents" perquè viuen en "unes ciutats en flames". Mentrestant, una cambrera anava i venia amb les patates traves que li reclamaven des de la terrassa.Les enquestes auguren, dia rere dia, mals resultats per un partit que fins fa pocs mesos creia assaborir la mel de la glòria, que per una classe política només és el poder. Precisament en llocs com Bellvitge, Ciutadans havia obtingut uns magnífics resultats el 21-D. Ara, però, com en el vers de Gil de Biedma, ha passat el temps i la veritat desagradable s'acosta. Potser per això, els dirigents de Ciutadans han decidit ofegar les penes (de les enquestes) a base de tapes. Hi ha també una interpretació més prosaica encara: la caixa del partit ja no està per massa festes.

