La Diputació de València inicia l'exhumació de les víctimes del franquisme de la fossa 100 de Paterna

La Diputació de València començarà aquest dilluns, 4 de novembre, els treballs d'excavació per a extraure les restes dels 25 represaliats pel franquisme de la fossa 100 de Paterna. Segons informa el Diari La Veu , les víctimes podrien trobar-se en una saca que es va inhumar el 2 de novembre de 1939, segons els estudis de l'historiador valencià Vicent Gabarda, nou col·laborador de l'àrea de Memòria Històrica de la corporació provincial.Les 14 famílies implicades en l'associació de la fossa 100 del cementeri de Paterna han volgut homenatjar les 25 víctimes del franquisme. Els familiars dels represaliats han compartit aquest acte amb el diputat provincial de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, representant de la corporació.Les víctimes, en la seua immensa majoria agricultors de Gandia, Oliva Piles, Xàtiva, Xeresa i Xeraco, van ser afusellades el 2 de novembre del 1939. Les seues restes es compten entre els 2.200 republicans assassinats pel règim franquista enterrats en fosses comunes del cementeri de Paterna, segons els estudis dels historiadors.La presidenta de l'associació Fossa 100 de Paterna, Teresa Llopis, explica que "el mateix dia es van afusellar 28 persones, encara que tres dels cossos, pertanyents a veïns de Gandia, van ser previsiblement traslladats el mateix dia a nínxols individuals del cementeri". La representant dels familiars agraeix a la Diputació la seua implicació en el procés d'exhumació, identificació i posterior inhumació de les restes dels represaliats del conflicte nacional.La Diputació s'ha fet càrrec recentment d'un departament que té per objectiu recuperar la dignitat de les 3.000 persones afusellades per la seua ideologia política a la província de València, durant i després del conflicte nacional. En aquesta línia, ha subvencionat l'excavació de més de 10 fosses en els últims 3 anys, amb les restes de 747 víctimes en procés d'identificació en laboratoris de Madrid i València.En aquest full de ruta de la Diputació en matèria de memòria històrica, l'àrea que dirigeix Ramiro Rivera, i que compta amb la col·laboració de referents com l'investigador Vicent Gabarda i el coordinador del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica a València, Matías Alonso, té previst avançar les ajudes a les associacions de familiars per a evitar que posen diners de les seues butxaques en els projectes d'exhumació i identificació.Unes altres de les novetats en la gestió del departament són la petició als ajuntaments que incorporen en les memòries dels projectes la fase d'inhumació de les restes trobades i identificades i una línia d'inversió específica per a arquitectura de la Guerra Civil.

