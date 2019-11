VÍDEO El clatellot de Julia Otero a Vox per la seva intervenció en un debat electoral: «Feixisme»

Fascismo. El 10N nos la jugamos. https://t.co/HIRUwPHQ3m — Julia Otero (@julia_otero) November 2, 2019

La presentadora i directora de Julia en la Onda, a Onda Cero, ha carregat amb duresa contra el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per la seva intervenció en el debat electoral organitzat pel programa La Sexta Noche. El candidat d'ultradreta a l'alcaldia de Madrid va amenaçar Aitor Esteban, candidat del PNB a les eleccions del 10-N, en il·legalitzar el seu partit.Otero va ser contundent: "Feixisme. El 10-N ens la juguem", afirma la periodista. Ortega Smith va explicar que Vox instauraria l'article 116 de la Constitució Espanyola, el de l'estat d'excepció, per després tornar a implementar l'article 155.També reclamava il·legalitzar els partits independentistes i els que "ajudaven en el cop d'estat a Catalunya", per després controlar i derogar l'autonomia catalana. Esteban va voler replicar les seves paraules, quan Ortega Smith va reblar-li: "compte no us il·legalitzem a vosaltres també". El candidat del PNB va acabar responent que eren "uns feixistes". Podeu veure el moment complet en aquest enllaç.

