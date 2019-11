Asens situa els comuns com l'actor català «clau» per la llibertat dels presos

El número 1 d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat que els comuns i la seva candidatura són l'actor català "més útil i clar" per aconseguir la llibertat dels presos independentistes."Si nosaltres no tenim un bon resultat a les eleccions serà més difícil la llibertat dels presos", ha advertit Asens, que ha reivindicat En Comú Podem com "legitimats" per ser "el partit desllorigador" perquè, com ha recordat, no van ser "ni al bloc de la DUI ni al del 155".En un acte de campanya a Lleida, el candidat també ha aprofitat per demanar al PSOE que deixi de negar que hi ha "un conflicte polític" i "reconegui" que no només és d'ordre públic. "Només es fixen en els efectes i en les conseqüències i no en les causes", ha criticat.

