El PP reclama a Sánchez que apliqui «tots els mitjans» per garantir la visita de Felip VI a Barcelona

L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya i número dos del PPC per Barcelona a les eleccions del 10 de novembre, Llanos de Luna, ha reclamat al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez que apliqui "tots els mitjans" per garantir la seguretat durant la jornada electoral i la visita que el rei Felip VI farà demà a la capital catalana, on presidirà l'entrega dels Premis Princesa de Girona. En una atenció als mitjans al Port Olímpic de Barcelona, Llanos de Luna ha responsabilitat Sánchez i l'executiu espanyol de la seguretat d'aquests esdeveniments i els ha instat a "dirigir i coordinar totes les forces" i cossos per evitar incidents."Igual que té la responsabilitat de garantir la seguretat de la jornada electoral, també la té perquè demà els reis puguin venir amb totes les garanties", ha afirmat l'exdelegada del govern, que ha defensat que el rei "pot acudir a qualsevol lloc del territori nacional" i que Sánchez ha de garantir la seguretat del "dia a dia". Per això vol que es desenvolupin amb "normalitat" unes eleccions espanyoles que veu com a "oportunitat per concentrar el vot al PP, l'únic partit constitucionalista que garanteix la unitat", i fer fora el PSOE del govern. "És un moment crucial per fer fora Sánchez de La Moncloa, que és també treure Torra de la Generalitat", ha asseverat.Després que la seva cap de llista, Cayetana Álvarez de Toledo, i el president del PPC, Alejandro Fernández, demanessin ahir dissabte disculpes als catalans contraris a la independència per haver-los deixat "desemparats" i que l'expresident del PPC i actual regidor a Badalona Xavier García Albiol els respongués que ell no ha de demanar perdó "per res", Llanos de Luna no ha volgut polemitzar amb els seus companys de partit i s'ha limitat a assenyalar que "el PP potser ha pogut cometre alguns errors" però que "mai més hi haurà un constitucionalista que pugui dir que té desemparament". "El PP estarà sempre defensant els drets i la llibertat", ha conclòs.Llanos de Luna s'ha reunit aquest diumenge amb membres de les joventuts del partit, Noves Generacions, encapçalats per la seva presidenta a Catalunya, Irene Pardo, que a les passades eleccions espanyoles formava part de la candidatura d'Álvarez de Toledo, però que no repeteix a la llista.

