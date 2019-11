Errejón vincula el federalisme a la defensa dels drets socials

L' auditori del CCCB ha acollit aquest diumenge el principal acte de Més País a Barcelona en la campanya del 10-N, en què ha participat el líder de la formació, Íñigo Errejón. El cap de llista, en una intervenció que ha fet mig en català i mig en castellà, ha apostat pel diàleg per resoldre la crisi catalana en un acte en què ha erigit el seu partit com l'antídot per posar fi al bloqueig polític.Davant dos centenars de persones, Errejón ha centrat el seu discurs a criticar que les noves eleccions representen una "nova oportunitat" perquè Vox augmenti la representació, com indiquen les darreres enquestes publicades i ha reptat el candidat socialista, Pedro Sánchez; i el candidat de Podem, Pablo Iglesias; a comprometre's a fer "un pas enrere" si després dels comicis no aconsegueixen formar govern.En aquest context, el líder de Més País ha proclamat que el nou partit és "l'única opció política que pot garantir que el vot progressista és respectat i esdevé un govern al servei de la gent abans que la crisi ens agafi desprevinguts".Pel que fa al tema territorial, Errejón ha assegurat que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no s'hauria "d'espantar" pel discurs de la dreta sobre Catalunya i ha lamentat la supressió inicial del "federalisme" del programa electoral. "El federalisme no té res a veure amb el nacionalisme, té a veure amb blindar els drets socials", ha defensat.El líder de Més País també ha criticat Sánchez pel lema triat pel PSOE: "Què vol dir 'Ara sí'? Vol dir que ara sí estàs disposat a trucar la porta de Pablo Casado per pactar la seva abstenció?". A més, s'ha adreçat als dirigents de Podem, que "estan sent molt honestos però equivocats" per mantenir la exigència d'entrar a un govern de coalició. "Estan dient que si no tenen els quatre ministeris que voldrien estan disposats a repetir eleccions", ha recriminat a la seva antiga formació.Errejón ha reconegut que "molta de la gent treballadora que es va mobilitzar per la victòria progressista està en una situació de desànim i decepció per la política" arran del fracàs de les negociacions entre PSOE i Podem per formar govern. En la seva opinió, hi ha "molts interessos" als mitjans de comunicació perquè aquest clima negatiu entre l'electorat progressista s'estengui per permetre un govern dels partits de dretes.Per al candidat de la formació ecologista per Barcelona, Juanan Geraldes, ha alertat del risc que arribin al govern els que volen "retallar drets a les dones i al col·lectiu LGTB", en referència a un eventual pacte entre PP, Cs i Vox. En referència al debat nacional, ha afirmat que "per molts grans que siguin les manis, amb estelades o rojigualdas, dilluns tots hem d'anar a treballar i defensar els serveis socials".El cap de llista barceloní del partit d'Errejón; que en un moment del míting ha tingut un lapsus i s'ha referit a Más Madrid, la formació que va donar origen al nou partit estatal; ha reclamat un govern progressista per garantir "un país modern, verd, feminista i progressista" que en la seva opinió només pot garantir la seva candidatura.Rita Maestre, portaveu del partit, ha insistit en la idea que les eleccions són nova oportunitat perquè Vox pugui tornar a intentar accedir al govern. "Les dretes tarden molt poc a posar-se d'acord i les dones som les primeres a patir-ho", ha afirmat en referència a les polítiques del govern d'Andalusia que desdibuixen la violència masclista.Reduir la jornada laboral a 35 hores per facilitar les cures familiars, una prestació per a les famílies que tenen fills o una llei de famílies monomarentals han estat algunes de les propostes de Més País enumerades per la també regidora de l'Ajuntament de Madrid. "Estem aquí per fer el que uns altres no han sapigut fer, polítiques públiques per a la gent", ha garantit.Per la seva banda, el número tres de la candidatura per Barcelona, Raimundo Viejo, ha posat Xile com a exemple d'un "poble unit que qüestiona el neoliberalisme" i l'ha comparat amb el "poble dividit" que observa a Espanya pel bloqueig polític. També ha qüestionat que a Catalunya es mantingui vigent el concepte d'"un sol poble" encunyat per Josep Benet, però ha apostat per una "sortida" que passi per "l'agermanament amb la resta de territoris de l'estat espanyol".Al míting també ha intervingut Mireia Mollà, dirigent de Compromís, força política que concorre en coalició amb Més País a les tres circumscripcions valencianes i que aquest dissabte va reunir prop d'un miler de persones en un míting amb Errejón a València. La política, consellera de Transició Ecològica del govern valencià, ha posat l'exemple de l'executiu del pacte valencià per reivindicar la importància d'un "espai polític que desbloquegi" per construir "governs plurals".Mollà ha criticat la manca d'entesa entre el PSOE i Podem i s'ha preguntat quins elements programàtics estan "bloquejant" la política espanyola. Al seu parer, Compromís, Més País, Equo i la Chunta Aragonesista contribuiran a desbloquejar l'escenari polític estatal. "La política es construeix no assaltant els cels sinó millorant la vida de la gent", ha assenyalat en una referència a la frase que va pronunciar Iglesias durant els inicis de Podem.

