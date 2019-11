ERC demana una victòria per conduir Cs a la «irrellevància política»

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha fet aquest diumenge una crida a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya "per partida doble" per davant del PSOE i portant Cs a la "irrellevància política".Durant l'acte central de Jovent Republicà a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Aragonès ha apostat per repetir la gesta del 28-A quan ERC que guanyar els comicis a Catalunya i superar Cs al conjunt de l'Estat. "Cs pot treure a tot l'Estat menys diputats que ERC a Catalunya. Fem-ho possible i que el seu somriure burleta els quedi congelat", ha apuntat Aragonès. La número 6 de la candidatura per Barcelona Marta Rosique s'ha referit a la visita de Felip VI i l'ha titllat "d'indecència". "Els països catalans no tenim rei", ha exclamat.Aragonès ha iniciat la intervenció lamentant que el PSOE hagi "iniciat la campanya" amb l'exhumació del dictador Franco i que aquesta es convertís en una "exaltació del franquisme". En aquest sentit ha dit que és "coherent" que Felip VI visiti Barcelona aquest dilluns perquè és la "representació institucional dins la seva llei de la dictadura". "El pare de l'actual rei va ser l'hereu polític del franquisme i el porten a fer campanya", ha criticat.Ha dit que les urnes son l'espai "més preuat" i que després de la sentència de l'1-O s'ha de donar una resposta que sigui una victòria independentista. "Només el vot a ERC ens assegura una victòria independentista el 10N", ha subratllat.El també vicepresident del Govern ha opinat que el 10-N a Catalunya es juga entra dues forces. Entre un PSOE que "no només ha justificat la sentència sinó que l'ha celebrada", que aplaudeix la gestió de les protestes per part de la Policia Nacional o bé ERC que aniran al Congrés "a deixar ben clar els pilars d'amnistia, autodeterminació i república catalana i que ho aconseguiran amb vots i urnes"."El 10N haurem de triar entre un PSOE que s’ha convertit en el defensor d’un projecte nacional espanyol immobilista, o una ERC que defensa la independència de Catalunya com la via per aconseguir un país amb drets per a tothom", ha conclòs Aragonès durant el míting.Per la seva banda, la candidata de Jovent Republicà ha avisat que l'estat espanyol vol crear un nou relat a partir de la violència perquè veuen "amenaçat el règim del 78 i la unitat d'Espanya" quan veuen que "milions de persones es manifesten des de la no violència". Davant del que ha definit una "manipulació mediàtica", Rosique ha dit que s'han d'"acumular" victòries als carrers, a les acampades, a les mobilitzacions i a les urnes.Rosique ha reclamat "deixar-los clar" que s'han acabat les amenaces i exigir-los que es respectin els drets. En aquest sentit, ha dit que la primera cosa que farà ERC durant la nova legislatura al Congrés és exigir acabar amb la llei mordassa "que dona cobertura legal a la repressió"."No podem permetre que el PSOE guanyi a Catalunya. L’independentisme guanya les eleccions malgrat siguin espanyoles i hem d'aconseguir treure més vots que Cs a tot l'Estat", ha manifestat. "L’únic partit que pot assegurar aquesta victòria independentista i republicana és ERC", ha apuntat Rosique.

