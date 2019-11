El PSC entra al cos a cos amb ERC i la responsabilitza de la declaració d'independència

El PSC aspira a guanyar les eleccions a Catalunya i per això és necessari superar a ERC, que va imposar-se el 28-A i a qui les enquestes atorguen de nou el lideratge. El PSC ha rivalitzat amb els republicans des de la precampanya i aquest diumenge el primer secretari, Miquel Iceta, ha entrat al cos a cos i ha responsabilitzat ERC de la declaració d'independència del 2017. "Van rebentar-li la paradeta a Puigdemont", ha assegurat en un míting a Sant Joan Despí.Iceta ha defensat que el partit d'Oriol Junqueras va ser el causant que Puigdemont no convoqués finalment eleccions. "Hi ha gent que viu del conflicte perquè si no es quedarien sense saber què dir. No se sent prou forta la nostra veu", ha afirmat Iceta.El primer secretari socialista ha insistit en l'esquema del partit durant la campanya del 10-N. Si el 28-A el principal rival a batre era la dreta, ara el PSC hi afegeix l'independentisme. Tots dos actors, segons Iceta, pretenen desmobilitzar. El líder dels socialistes ha retret al Tsunami Democràtic que hagi convocat una mobilització per al 9 de novembre, jornada de reflexió. "Diuen que intentaran pertorbar el dia sagrat".El PSC s'ha tornat a reivindicar com a garant de l'equidistància entre els independentistes -grup en què el partit inclou els comuns- i la dreta: "S’ha polaritzat tot molt i nosaltres som radicalment moderats. Radicalment catalanistes.

