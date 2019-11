Perilla l'estabilitat d'un edifici de Badalona en risc «imminent» de caiguda

La pluja i el vent que bufa aquest diumenge al matí a Badalona fan perillar l'estabilitat de l'edifici de cinc plantes afectat d'aluminosi i amb risc "imminent" de caiguda. L'Ajuntament vol evitar que l'edifici caigui per si sol i, per això, tal com ja va decidir aquest dissabte, ha ordenat enderrocar-lo.Tècnics municipals estan reunits aquest matí per determinar quina empresa s'encarregarà de l'enderroc, quan es farà i quin cost aproximat tindrà. En declaracions a Rac1, el regidor d'Urbanisme i Protecció Civil, Ruben Guijarro, ha explicat que la previsió és que aquest dilluns es facin les tasques preliminars, i ha detallat que el cost dels treballs serà d'entre 350 i 450.000 euros. La policia té acordonada la zona i en prohibeix l'accés.

