L'enderroc de l'edifici de Badalona s'iniciarà dimarts i es farà amb una tècnica manual per garantir la seguretat

L'enderroc del bloc de Badalona s'iniciarà dimarts i es farà amb una tècnica manual per garantir la seguretat tant dels operaris com dels edificis més pròxims. El regidor d'Urbanisme i Seguretat, Rubén Guijarro, ha explicat que l'operació serà "molt complicada" i seran els operaris qui, penjats d'una grua, aniran enderrocant pis per pis fins, almenys, arribar a la segona planta on hi ha un forat a la façana.Pel que fa als veïns desallotjats, els dels blocs més pròxims no tornaran a casa fins que no s'acabi l'enderroc. En aquest cas, se'ls oferirà una alternativa habitacional mentre durin els treballs. Pel que fa als veïns del bloc, tenen dues setmanes d'emergència habitacional garantides i serà Serveis Socials qui estudiarà cas per cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor