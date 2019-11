Cinc detinguts per robar en cases del Barcelonès i el Vallès mentre els propietaris dormien

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 28 i 29 d'octubre cinc persones per la seva presumpta participació en quatre robatoris amb força en cases del Barcelonès i el Vallès Occidental mentre els propietaris dormien. Els arrestats, quatre homes i una dona d'entre 19 i 21 anys, feien servir tres motocicletes sostretes per desplaçar-se als habitatges. Van cometre els fets delictius a l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Viladecavalls. La investigació es va iniciar a començaments del mes de setembre, quan una dona octogenària, que dormia al seu habitatge al barri del centre de l'Hospitalet, va ser víctima d’un robatori a l’interior del seu domicili. Els pispes van aconseguir sostreure diners i joies, i inclús van posar tovalloles a terra per buidar els calaixos sense fer gens de soroll i no despertar la víctima.Les primeres gestions d'investigació van permetre als agents identificar dues persones, una parella formada per una dona i un home joves, als quals van ubicar en una casa que ocupaven també al mateix barri del centre. Els investigadors van aconseguir determinar que la casa on vivien era un lloc de reunió habitual d'altres joves amb antecedents policials, també per robatoris a domicilis, i que alguns d'ells empraven motocicletes sostretes a Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet per desplaçar-se. En paral·lel, els agents van poder esbrinar que dos dels investigats havien utilitzat una motocicleta sostreta a un veí del seu barri per desplaçar-se a la localitat de Viladecavalls i cometre allà un robatori amb força en una casa del municipi.A més, altres indicis recollits van permetre els investigadors atribuir a la sospitosa un altre robatori amb força en un domicili de Barcelona. Entre el 28 i 29 d’octubre, els investigadors van detenir quatre dels joves investigats i van fer una entrada i escorcoll judicial en el domicili on es reunien, d'on es van poder recuperar objectes procedents d'un quart robatori, també al barri del centre de l'Hospitalet. Arran de la recuperació d'aquests objectes sostrets, els agents van detenir un cinquè jove presumptament implicat. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Hores d'ara, segons la policia catalana, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor