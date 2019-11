El PSOE es manté i Vox dobla escons, segons una enquesta a «El País»

EL PSOE guanyaria les eleccions tot i que perdria dos diputats i es quedaria en 121, segons una enquesta d'El País. En segon lloc quedaria el PP, el més beneficiat dels nous comicis, amb 91 escons, 25 més que el 28-A. El tercer lloc l'ocuparia Vox, que doblaria resultats amb 46 escons.Ciutadans es desplomaria fins als 14 diputats, 43 menys que en les passades eleccions. Podem també baixaria i seria la quarta força amb 31 escons. La candidatura d'Íñigo Errejon recolliria part d'aquesta caiguda i entraria al Congrés amb cinc diputats.En clau catalana, ERC cauria un escó i es quedaria amb 14, JxCat pujaria fins als 8 i la CUP entraria a la cambra espanyola 2 diputats. Els bascos del PNB pujarien fins a 7 representants i Bildu també milloraria resultats amb 5.En aquest escenari, la suma de PSOE, Podem i Més País no seria suficient per arribar a la majoria absoluta, i serien necessaris de nou els independentistes. Una altra opció, que Sánchez ahir no va descartar, seria un pacte amb el PP, que si que permetria una majoria absoluta per investir president.

