Borrell assegura que ha dedicat un terç de la seva tasca com a ministre a combatre el procés a l'exterior

Malgrat ser una "qüestió interna", l'encara ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat que ha dedicat un terç de la seva tasca a combatre el procés. "Una tercera part de la meva feina com a ministre ha estat contraposar la imatge que es pretenia donar d''una Espanya repressora, franquista, que negava drets i llibertats, i explicar com és el nostre país", ha explicat en una entrevista a El País. El futur cap de la diplomàcia europea considera que las situació a Catalunya és "molt delicada" perquè hi ha una "violència als carrers que no s'havia vist mai a Espanya des de la reconversió industrial" que "es propicia i s'aplaudeix" des del Govern. "La violència juga clarament en contra de l'independentisme, no es justifica en absolut", sosté Borrell.Preguntat per si a Madrid ha faltat empatia amb Catalunya, el ministre espanyol considera que el que ha faltat ha estat "actuar en el seu moment". "Es va deixar fer esperant que això passaria sense més ni més. Guardar silenci va ser un error garrafal", ha apuntat.

