Colau: «No podem seguir amb un Govern dividit i amb un president que va per lliure»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat molt crítica amb el Govern i ha posat de límit els dies posteriors al 10-N per veure la posició final de la Generalitat. "El que sí tinc clar és que no podem seguir així, amb un govern dividit, no cohesionat, amb missatges contradictoris, amb un president que va per lliure, que cada vegada sembla més activista que president", ha assegurat Colau en una entrevista aquest diumenge al diari Ara. "No podem seguir com estem. A veure com està el Govern de la Generalitat després del 10-N, si té una sola veu o si en té més d'una. I no ho sé, no sé si s'hauran d'assumir responsabilitats dins del Govern o si s'hauran de convocar eleccions", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona, que també ha lamentat que Pedro Sánchez "ara mateix no sigui de fiar": "Imagino que les seves renúncies són per pressions polítiques i econòmiques", ha reflexionat en veu alta Colau."Ara mateix és difícil de refiar-se de Sánchez i del PSOE perquè ha donat cops de volant en molt poc temps, amb aquesta nostàlgia claríssima del bipartidisme", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona, que ha posat d'exemples 'renúncies' com la regulació dels lloguers o la desaparició del seu programa electoral del federalisme i la plurinacionalitat. Segons Colau, la convocatòria de noves eleccions per part del president espanyol en funcions es tracta d'un "error polític gravíssim". "I això es veurà també en el resultat electoral. Pedro Sánchez volia tornar al bipartidisme, volia tenir més suports per no haver de mirar a l'esquerra i crec que s'ha equivocat clarament", ha assenyalat l'alcaldessa de Barcelona, que reivindica el paper d'Unides Podem en aquest atzucac."És l'única força política amb representació en tot l'Estat que està disposada a escoltar Catalunya i que al mateix temps té possibilitats d'entrar en un govern progressista. Per tant, és l'única capaç de fer de pont", ha sentenciat Colau. Finalment, i sobre els disturbis a Barcelona com a reacció a la sentència del procés, l'alcaldessa de Barcelona ha reconegut que van "sorprendre a tothom", però ha volgut deixar clar que no representen al moviment independentista."Aquest és pacífic i és inadmissible que ara alguns vulguin parlar d'organitzacions criminals o de terrorisme, crec que això és una irresponsabilitat i una falsedat", ha comentat Colau, que també ha valorat la "ràpida reacció" de la ciutat als aldarulls. "Hi ha hagut una reacció immediata per recuperar la ciutat i aconseguir que en poques hores gairebé tornéssim a la normalitat", ha aplaudit l'alcaldessa."El que em preocupa però és que no es resolgui el tema de fons", ha puntualitzat Colau, que ha conclòs llançant un nou dard a l'executiu de Torra. "No hem tingut un bon Govern de la Generalitat ni un bon president aquests dies difícils que hem hagut d'afrontar entre tots", ha apuntat l'alcaldessa de Barcelona.

