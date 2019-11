Arrimadas diu que «el candidat d'ERC a la Moncloa no és Rufián, sinó Sánchez»

Ciutadans ha celebrat avui un dels actes més destacats en aquesta campanya. Ha estat un Encuentro Ciudadano, com anomenen els mítings al partit d'Albert Rivera. En aquest cas, ha estat al local del bar Can Galan, a tocar del mercat de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Un feu en altres eleccions, un barri on el partit taronja havia aconseguit en el passat fer un forat considerable en el sòl electoral del PSC.Arrimadas ha fet campanya avui junt amb Lorena Roldán i Edmundo Val. La candidata per Barcelona ha estat rebuda per crits de "¡Sí se puede!" i "Inés-Inés-Inés-Arrimadas". Ha considerat "imprescindible" que Ciutadans governi Espanya. Ha assegurat que "el candidat d'ERC a la Moncloa no és Gabriel Rufián", és Pedro Sánchez", i ha recordat els esforços fets per Esquerra per investir el dirigent socialista després de les eleccions del 28-A.Ha dit que l'independentisme confia en el cansament dels seus adversaris i ha fet una crida a votar perquè "els qui adoctrinen no es cansen, els qui volen destruir Espanya aniran tots a votar". Ha afirmat que el PSOE i el PP no saben que la maquinària independentista continua funcionant a ple ritme, i que els dos grans partits no saben defensar l'Espanya constitucional.Ciutadans intenta treure tot el suc electoral que pot dels incidents de la primera setmana després de la sentència de l'1-O. Tot val per recollir vots. Lorena Roldán ha dit avui que el 10-N està en joc el futur d'una societat on "el foc arriba fins a les portes de les nostres cases". Ha apel·lat al vot dels qui "estan cansats ja de tantes barricades". Ha advertit que "els independentistes aniran a votar tots" i cal que els "moderats" també hi vagin.Arrimadas ha estat acompanyada també d'Edmundo Val, l'advocat de l'Estat fitxat per Rivera després de ser cessat per negar-se a eliminar el delicte de rebel·lió de les acusacions contra els dirigents sobiranistes. "Sou valents perquè viviu en ciutats en flames", ha cridat Val, que ha fet un discurs populista exacerbat. "Sou valents perquè sobrepasseu a la por, sou valents perquè esteu aquí amb mi". Val no ha dubtat a qüestionar fins i tot el veredicte d'un Tribunal Suprem que fins fa poc havien mitificat com si fos l'oracle de Delfos i ha enardit els presents quan ha proclamat: "Era rebel·lió, era rebel·lió!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor