VÍDEO El clatellot d'un veterà magistrat al ministre i ex-jutge Grande-Marlaska

"Grande-Marlaska era un jutge antigarantista i autoritari, amb una mentalitat policial" Ramiro García de Dios #FAQStanyadaTV3 ▶️ https://t.co/yPWysP3CH8 pic.twitter.com/xihgo1NaE7 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 2, 2019

El veterà magistrat Ramiro García de Dios, ja jubilat, ha passat pelde TV3 per analitzar les actuacions policials contra els CDR i la violència dels agents en la resposta a la sentència. García, ja jubilat, ha carregat també contra el ministre d'Interior -i ex-jutge de l'Audiència Nacional- Fernando Grande-Marlaska: "Era un jutge antigarantista i autoritari, amb una mentalitat policial".El magistrat ha admès també que la policia pot "manipular proves" per inculpar gent. "Desgraciadament és així", ha admès al. A més, García ha avisat que aquestes manipulacions poden passar com a veritats si el jutge no té "una sana i prudent desconfiança cap a l'aparell policial".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor