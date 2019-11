VÍDEO La lliçó de la mare de Comín sobre la transició

“Després de 40 anys de franquisme ens tocava una transició de veritat. Hauria d’haver estat una ruptura i no una mena de post-franquisme encobert, com ara hem descobert gràcies al procés” Maria Lluïsa Oliveres, la mare de @toni_comin #FAQStanyadaTV3 ▶️ https://t.co/yPWysP3CH8 pic.twitter.com/UaSgJc5w1b — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 2, 2019

Maria Lluïsa Oliveres, mare de l'exconseller Toni Comín, ha reflexionat en una entrevist al Preguntes freqüents sobre la transició espanyola i ha lamentat que no va ser una "ruptura". "Després de 40 anys de franquisme ens tocava una transició de veritat i no pas un post-franquisme encobert", ha apuntat Oliveres. Que la transició no es va fer bé s'ha pogut veure ara, considera, "gràcies al procés", que ha posat en evidència les limitacions de la democràcia espanyola.En una entrevista acompanyada del seu fill, Oliveres ha criticat que Alfonso Guerra, exdirigent històric del PSOE, és "anticatalà": "Tu pots ser antiindependentista, contrari a un moviment polític, però no pots anar contra un poble. No són demòcrates, ni d'esquerres, ni socialistes".Toni Comín ha relatat una entranyable anècdota amb Carles Puigdemont. El dia de nomenament de Comín, Puigdemont li va explicar: "Tu i jo ja ens coneixem. Quan va morir el teu pare i vau anar al monestir de Poblet, i al cap d'un parell de dies es va fer una missa, jo també hi era". Puigdemont va passar un parell de d'estius a Poblet i, en un d'aquests estius, hi va trobar la família Comín.

