ÀUDIO «La jornada de reflexió i la visita del rei seran claus»; l'anàlisi del tercer dia de campanya

Compte amb Vox. Ho diuen els spin doctors del PP, que veuen com el gerani que van alimentar formant governs a tort i a dret s'ha convertit en una autèntica planta carnívora. Vox cruspeix votants del PP i Ciutadans i cavalca sobre les flames de Via Laietana. Els trackings interns dels partits situen la formació d’Abascal en tercera posició. I tot a costa de les expectatives de creixement del PP, que no passa dels 90 escons, i de les restes de Cs, que està en plena descomposició.Vox amenaça el vot del PP, però funciona a la perfecció com a espantall de les esquerres. Sánchez ja va utilitzar la por a la ultradreta a les passades eleccions, i ara, amb una campanya buida de contingut, recupera el fantasma d'un trifachito per cridar a la mobilització. El president parla de Vox, però ara vol passar de puntetes per la pantalla de Catalunya. Havia calculat la típica resposta llirista de l'independentisme per fer-se el milhomes, però els disturbis el van acabar fent jugar una lliga, la de la contundència, on PP i Cs li passen la mà per la cara.Ara totes les mirades estan posades en dues dates clau d'aquesta campanya. La primera, la visita de Felip VI que la Junta Electoral Central no ha volgut ajornar. El segon serà la jornada de reflexió, un autèntic match point on es juga el resultat del 10-N. Després de no fer res per resoldre el conflicte a Catalunya, Sánchez sap ara que està a la mercè de les accions del Tsunami Democràtic, i que qualsevol disturbi –degudament ampliat a les televisions espanyoles- donarà ales a les expectatives de la dreta de sumar.Casado i Rivera s'ho ensumen, i potser per casualitat podrien –adduint motius personals o familiars- passar la jornada de reflexió a Catalunya. No sigui cas que –Déu no ho vulgui- hagin d'aparèixer davant els mitjans de comunicació en cas d'emergència... electoral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor