El PSOE repetiria victòria el 10-N davant d'una dreta que no suma, segons una enquesta d'«El Periódico»

El PSOE tornaria a guanyar les eleccions, mantenint gairebé el mateix resultat que els comicis del 28 d'abril. Una nova enquesta d'El Periódico assenyala que la candidatura de Pedro Sánchez seria la força més votada el pròxim 10 de novembre, amb una forquilla de 119-123 diputats. La segona força tornaria a ser el Partit Popular, amb la llista de Pablo Casado sumant 84 i 87 diputats. Serien la candidatura amb més millora respecte els anteriors comicis, tot i que segons l'enquesta, la dreta no sumaria.El partit d'ultadreta Vox, amb Santiago Abascal al capdavant, passaria a ser la tercera força al Congrés dels Diputats, amb un ventall d'entre 49-53 diputats. Ciutadans, que era precisament tercera força amb els anteriors resultats, s'enfonsaria estrepitosament i seria el partit més perjudicat a les eleccions, passant dels 57 escons actuals a 13-17. El quart lloc seguiria per a Unides Podem, que sumaria gairebé el mateix resultat, amb 39-41. Més País, la candidatura d'Íñigo Errejón, aconseguiria entrar al Congrés amb 2-4 escons.Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) seria la força més votada a Catalunya, mantenint també els 15 diputats de les passades eleccions. Junts per Catalunya baixaria escons, passant dels 7 actuals a un ventall de 5-6. Molt a prop quedaria la CUP, que entraria al Congrés amb força, aconseguint per primer cop 4-5 diputats en uns comicis espanyols.

