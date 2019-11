El Tsunami Democràtic «accepta» l'amenaça de l'Estat i manté els actes del 9-N

El Tsunami Democràtic ha respost les amenaces de l'estat espanyol i Dolores Delgado arran de la seva convocatòria d'actes per la jornada de reflexió del 9 de novembre. A través del seu canal de Telegram i Twitter, han resumit un anàlisi deper acabar acceptant l'envit de l'Estat.La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, ha advertit aquest dissabte que la policia pot actuar si s'altera la jornada de reflexió, després que Tsunami Democràtic hagi convocat "activitats polítiques i festives" per al 9 de novembre En una visita a Tarragona, Delgado ha fet una crida "a la calma" perquè "ni es distorsioni ni es disturbi la jornada de reflexió" perquè fer-ho pot suposar cometre delictes electorals. En aquest sentit, ha recordat que els cossos policials tenen el deure de "prevenir la comissió de fets delictius" i ha considerat que aquests dies ja ho han fet "de manera raonable, solvent i proporcionada".Delgado també ha demanat que la visita del rei Felip VI a Barcelona dilluns es desenvolupi "sense cap alteració d'ordre públic". Després que JxCat i ERC hagin presentat un recurs contra la visita del Rei – i que la Junta Electoral ja ha descartat -, Delgado ha explicat que "no té sentit demanar ajornaments d'una cosa que no té res a veure amb actes electorals". Així, ha definit la visita del monarca com una activitat "institucional" i ha dit que el recurs "no procedeix".Finalment, Delgado ha insistit que no hi haurà cap "gran coalició" amb el PP i que no es pactarà amb aquells que no pacten amb l'extrema dreta i l'ultradreta. També ha desitjat que no es repeteixi el "bloqueig" al PSOE, en cas que guanyi els comicis.

