Una (altra) campanya des de Waterloo

🎥 president @KRLS: "Passaran els anys i continuarem dient els vostres noms amb orgull. Mentre que dels noms dels repressors, no en quedarà res més que el record fosc i tenebrós d'haver estat els servils súbdits de l'últim borbó que va gosar reprimir els catalans"#FreeTothom 🎗 pic.twitter.com/WZSo8gzi8s — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) November 2, 2019

Només cal fer una ullada a les war room que ha tingut Junts per Catalunya (JxCat) des del seu inici per entendre la importància de tenir una televisió gran i una càmera instal·lada per fer videoconferències. La presència telemàtica de Carles Puigdemont és constant, ja sigui en campanya o en les reunions de coordinació de JxCat. Sovint, però, els dirigents del partit agafen un vol cap a Brussel·les i es traslladen -tren o carretera- cap a la Casa de la República, a Waterloo, on l'expresident de la Generalitat disposa també de la tecnologia per connectar-se a les reunions on se'l reclama. No són poques.És així perquè Puigdemont manté una ascendència extraordinària sobre l'espai de JxCat. N'és el principal actiu electoral -les victòries del 21-D i a les eleccions europees per davant d'ERC amb ell com a candidat ho testimonien- i segueix pendent de qüestions relacionades amb el dia a dia. Per exemple, ha mantingut converses amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre els aldarulls de les últimes setmanes i l'actuació dels Mossos, que han situat Buch en l'ull de l'huracà. Puigdemont participa en reunions al Palau de la Generalitat amb el president Quim Torra, amb qui parla sovint per telèfon.Hi ha vegades, però, que el contacte ha de ser físic. Des del 2017, sempre hi ha un dia de campanya reservat per anar a Waterloo. L'expresident es reuneix amb els candidats -aquest diumenge hi serà Roger Español, candidat al Senat i de moment discret als mítings-, es fan una fotografia de grup i després surten a fer declaracions. Puigdemont intenta mantenir-se per sobre de les disputes dins del bloc independentista, exhibint el bagatge de l'exili i posant èmfasi en el "descrèdit internacional" espanyol, però en aquesta campanya ja ha llançat dards a ERC. L'abstenció dels republicans "a canvi de res" en la investidura de Pedro Sánchez és un filó que JxCat aprofita Laura Borràs va entrar en política després de la violència policial de l'1-O. Abans, però, ja havia estat -literalment- la veu que va llegir el document de compromís amb el referèndum que van signar els membres del Govern la legislatura passada, en plenes turbulències internes sobre si calia dur fins al final el pols amb l'Estat. La va contactar personalment el cap de gabinet de Puigdemont, Josep Rius, que també ho va ser en els primers compassos amb Torra però ara ocupa un altre càrrec a Palau. La trajectòria de Borràs està molt unida a la dels dos presidents, i no hi ha dia que no reivindiqui els presos i els exiliats, així com també la necessitat d'unitat independentista.El discurs legitimista, que entronca amb les visites a Waterloo i també a Lledoners, és un dels punts forts de JxCat. Ja ho va dir Puigdemont en el míting davant del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada : el nom dels represaliats es recordarà, però el dels "repressors", els "últims súbdits del Borbó", ningú el tindrà en compte amb el pas dels anys. Waterloo segueix sent l'escenari on es guarden les essències de JxCat, on es decidirà el futur de l'espai nacionalista, on s'ordeixen les candidatures a les eleccions i també on orbiten les campanyes. També -no podia ser d'altra manera- la del 10-N.

