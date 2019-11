Qui hi ha darrere del Tsunami? La xarxa esclata de «pistes» esbojarrades per ajudar Marlaska a descobrir-ho

Usual suspect. Ell i Santi Vila. — Màxim Pérez (@maximperezcalvo) November 2, 2019

Qui hi ha darrere de l'organització del Tsunami Democràtic? És una qüestió que el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska s'ha decidit a respondre. El responsable de les forces de seguretat de l'Estat assegura que el govern espanyol "descobrirà" qui hi organitza el Tsunami i diverses informacions publicades a mitjans estatals asseguren que Marlaska ho desvetllarà aquesta setmana.La xarxa ha respost de manera irònica a aquesta declaració i han començat a donar "pistes" a Marlaska a través de Twitter, assenyalant quins podrien ser els veritables responsables del Tsunami Democràtic.La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, ha advertit aquest dissabte que la policia pot actuar si s'altera la jornada de reflexió, després que Tsunami Democràtic hagi convocat "activitats polítiques i festives" per al 9 de novembre En una visita a Tarragona, Delgado ha fet una crida "a la calma" perquè "ni es distorsioni ni es disturbi la jornada de reflexió" perquè fer-ho pot suposar cometre delictes electorals. En aquest sentit, ha recordat que els cossos policials tenen el deure de "prevenir la comissió de fets delictius" i ha considerat que aquests dies ja ho han fet "de manera raonable, solvent i proporcionada".

