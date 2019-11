La pastilla preventiva del VIH ja es dispensa de forma gratuïta

La Seguretat Social ja finança des d'aquest 1 de novembre la pastilla preventiva del VIH. Es tracta d'una píndola dirigida a persones que tenen un alt risc de contraure la infecció. Es calcula que a l'estat espanyol se'n podran beneficiar 17.000 persones.Es pot dispensar a homes que tinguin sexe amb altres homes i persones transsexuals majors de 18 anys que compleixin almenys dos dels següents criteris: més de deu parelles sexuals l'últim any, pràctica de sexe anal sense protecció l'últim any, administració de profilaxis post-exposició en diverses ocasions el passat any i almenys una infecció de transmissió sexual en els últims dotze mesos. També podran tenir accés treballadores del sexe que no utilitzin habitualment el preservatiu.La dispensació del medicament està valorada en 187,39 euros i es farà a través dels serveis de farmàcia hospitalària o centres assistencials autoritzats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor