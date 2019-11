Els CDR preparen per demà una cassolada a l'hotel on ha de dormir Felip VI

👑 El rei espanyol arriba abans a Barcelona perquè li fem por. No et deixarem dormir!



🔊 Cassolada contra el repressor i per la República!



🗓 Diumenge, 3 novembre.

🕣 20.30h

📌 Hotel Juan Carlos



I dilluns #4N al Palau de Congressos 🚫👑#RevoltaPopular 🔥#CDRenXarxa pic.twitter.com/SLocS6xUVY — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) November 2, 2019

Els CDR han convocat per aquest diumenge una cassolada davant l'hotel Juan Carlos I de Barcelona, on es preveu que s'hi allotgi el rei Felip VI. Tal com han anunciat els comitès, es tracta d'una trobada "contra el repressor i per la República!" i per no deixar a dormir el monarca. El dilluns ha d'entregar els premis Princesa de Girona. La cassolada és a dos quarts de 9 del vespre.Precisament, JxCat i ERC van demanar a la Junta Electoral d'ajornar la visita de Felip VI . El recurs apuntava que, després del discurs del 3-O de 2017, el monarca havia "abandonat la neutralitat política" i asseverava que la visita del monarca beneficiarà els partits constitucionalistes que es presenten al 10-N.Aquest dissabte mateix, s'han denegat les peticions dels partits independentistes . En una resolució signada per José Marín Rillo, secretari de l'organisme, s'assenyala que l'acte no té relació amb la campanya electoral i manté que el monarca no té "adscripció política".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor