Sánchez s'erigeix en vot útil davant del bloqueig de «tots contra el PSOE»

El candidat del PSOE al 10-N, Pedro Sánchez, ha esquivat novament aquest dissabte parlar de la situació a Catalunya en un míting a Mislata (València) en el qual ha apel·lat de nou a la mobilització contra el "bloqueig" que, al seu entendre, volen la resta de formacions. Segons el president espanyol en funcions, tant els independentistes com el PP i Cs volen "un govern dèbil", i és paradoxal que -al seu entendre- Podem els ajudi en aquesta aposta. Per a Sánchez, aquesta és una campanya de "tots contra el PSOE i el PSOE contra el bloqueig de tots", perquè "tota l'oposició dona per fet que el PSOE guanyarà les eleccions. Per tant, ha dit, "l'únic vot útil" és el socialista.En aquest sentit, el president espanyol en funcions ha recordat que al contrari que el PP, que té un sol diputat a Catalunya i cap a Esuskadi, el PSOE "és l’única organització amb representació a tots els territoris d’Espanya". Els dards als rivals no s'han quedat aquí, ja que ha retret a PP i Cs que no hagin frenat l'ascens de Vox. Les enquestes apunten al creixement de la formació de Santiago Abascal -tercera en alguns sondejos- i Sánchez n’ha culpat directament les dues altres formacions de la dreta, que en comptes "d'aillar" la ultradreta com s'ha fet a molts punts d’Europa li ha donat ales amb pactes de govern, com és el cas d'Andalusia al gener i de Múrcia després del 26-M."A la ultradreta se la venç defensant els principis democràtics, condemnant el franquisme, el masclisme, la xenofòbia i la seva banalització de la violència de gènere", ha dit Sánchez. Se la venç, ha ressaltat, "defensant els valors democràtics i aïllant-la", perquè "si la ultradreta camina traient pit és perquè la dreta no ha aïllat la ultradreta". També ha ironitzat sobre les acusacions dels seus rivals.Ho ha fet amb Albert Rivera i el seu "pla Sánchez amb Iglesias en una habitació del pànic amb Rufián i Torra per repartir el botí d'Espanya”, però també de Pablo Casado -que "diu que el PSOE té un pacte amb la ultradreta"- i de Pablo Iglesias, que "per amagar que ha votat 4 vegades en contra del PSOE diu que volem governar amb el PP i fer una gran coalició". "Que quedi clar: el pla Sánchez és un govern progressista coherent i estable per als pròxims quatre anys", ha remarcat el dirigent socialista.Sánchez també ha introduït com a element de campanya el fet que l'Estat aculli finalment la cimera contra el canvi climàtic que s’havia de celebrar a Xile. Ha retret al PP i a Cs que no "s'enorgulleixin" d'aquest fet."Jo entenc que a la ultradreta no li agradin les bones notícies, però que no li agradi al PP em sembla un símptoma de debilitat i no tenir consciència que les coses bones per a un país són per a tothom", ha ressaltat el candidat del PSOE.

