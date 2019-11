ERC accelera, Delgado amenaça, Montero evangelitza i el PP gasta

. Lledoners, tot sovint, s'ha convertit en un centre de poder més rellevant que el Palau de la Generalitat, durant aquesta legislatura. També s'ha observat aquesta tendència en les últimes campanyes electorals, tenint en compte que els presos han estat candidats fins que la sentència del Tribunal Suprem els ha inhabilitat. És per això que l'esplanada de Sant Joan de Vilatorrada amb vistes a la presó s'ha convertit en escenari dels principals actes des que va arrencar la campanya, divendres amb Junts per Catalunya (JxCat) i aquest dissabte amb ERC. Els republicans, amb la plana major del partit congregada a l'escenari, acceleren per fer el "sorpasso" a Ciutadans , és a dir, aconseguir més escons a Catalunya que els d'Albert Rivera a tot l'Estat. "Guanyarem!", s'ha escoltat exclamar a Junqueras des dels murs de la presó.Dolores Delgado, la ministra de Justícia que va representar l'Estat en l'exhumació de Franco i va restar impertèrrita amb els crits a favor del dictador -la mateixa que va marxar d'un acte perquè es parlava de "presos polítics"-, ha passat per Tarragona seguint la caravana del PSC. Més que una proposta, ha llançat una amenaça . Un missatge dirigit cap al Tsunami Democràtic, que ha convocat mobilitzacions a places de tot el país -inclosa la de Catalunya, al centre de Barcelona- el proper 9-N. Resseguir la campanya espanyola és també elaborar un recull de totes les actuacions -contundents- que està duent a terme l'Estat des de la sentència del Tribunal Suprem.. Irene Montero, portaveu parlamentària d'Unides Podem, ha estat aquest dissabte a Santa Coloma de Gramenet acompanyada d'Ada Colau, Jaume Asens i Rosa Lluch . Ha aprofitat per llançar un dard cap al PSOE per no haver inclòs el federalisme dins del programa fins que va rebre les queixes d'un Miquel Iceta perplex, i també per enviar un missatge a l'independentisme. S'ha comès l'error, ha apuntat Montero, de no tenir en compte que existeix una Espanya "que vol cuidar Catalunya". Un exercici d'evangelització que honora Podem, l'únic partit estatal amb visió pròpia sobre el conflicte polític, però que topa sovint amb l'immobilisme del PP, Ciutadans i el PSOE. Un partit, per cert, amb el qual Pablo Iglesias aspira a governar l'Estat.Les xarxes socials s'han convertit en un dels principals camps de batalla de les campanyes. El PP ja va aconseguir, principalment invertint a Facebook, millorar els resultats en la repetició dels comicis del 2016. La maniobra els va sortir bé i en les últimes setmanes ha posat en marxa una xarxa de pàgines falses per, fonamentalment, incentivar l'abstenció o beneficiar la formació de Pablo Casado a través del descrèdit als rivals. La maniobra digital - així ho revela el diari El País - ha inclòs 56 anuncis,. La modernitat d'aquestes tàctiques és diametralment oposada a ressuscitar figures com Aleix Vidal-Quadras , protagonista avui a Barcelona al costat de Cayetana Álvarez de Toledo. El passat i el futur es toquen més sovint del que sembla.

