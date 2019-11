El Barça s'enfonsa i es deixa remuntar contra el Llevant (3-1)

El Futbol Club Barcelona s'enfonsa al Ciutat de València, l'estadi del Llevant, en un partit de futbol amarg, rocós i amb una derrota blaugrana després de la remuntada dels valencians a la segona part (1-3). El conjunt dirigit per Ernesto Valverde ha viscut una primera part sense gaires floritures i una segona marcada pel patiment, amb els atacs dels locals, que han acabat aconseguint l'empat. La desfeta no ha trigat ni dos minuts en arribar.El Barça s'ha presentat a l'estadi del Llevant amb un plantejament de joc sense gaires atractius i a la recerca de sobreviure en un camp molt difícil. La primera part ha seguit aquesta tònica, en un joc gris i sense gaires ocasions, on Leo Messi ha aconseguit obrir la llauna. Els problemes arribarien a la segona part.L'equip de Valverde ha sortit del descans sense ànima ni convenciment d'emportar-se la victòria del Ciutat de València. Durant els primers quinze minuts de la segona meitat, els blaugranes no connectaven bé passades, molt espesos en la sortida de la pilota i amb els reflexos molt baixos a l'hora de defensar les arrencades valencianes. Al minut 60 ha començat la desfeta. Després d'una jugada coral, Campaña ha aconseguit empatar el partit. Només dos minuts després, Borja Mayoral, jugador cedit pel Madrid, ha engaltat una pilota a la frontal de l'àrea per marcar el segon i posar-se per davant en el marcador.El Barça ha reaccionat malament, amb frustració i sense gaires sortides ofensives. Ansu Fati ha entrat per intentar millorar l'atac blaugrana, amb un èxit escàs. Messi, desesperat, ha intentat posar-se l'equip a l'esquena. No ha servit de res. Ni cinc minuts després, al minut 67, Nemanja Radoja ha marcat el tercer, després d'un molt mal refús i de rebotar la pilota en Busquets.El capità Messi ha intentat, un cop més, ser el puntal de l'equip per intentar retallar, com fos, la diferència de gols. En el minut 75, després d'una combinació amb Griezmann, ha marcat despintant porter i defenses. El VAR, però, ha vist que en aquesta combinació amb el francès, aquest estava en fora de joc i ha anul·lat el gol. La desfeta es mantenia i la sort no acompanyava al Barça. L'equip només ha acabat acumulant targetes grogues, el partit de Lliga, de moment, amb més rebudes. El Barça no perdia per tres gols o més des del partit contra el Liverpool, en la desfeta de les semifinals de Champions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor