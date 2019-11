VÍDEO La divertida intervenció final de Pedro Duque en un debat televisiu

Ideologies a banda, el final del minut d'or de Pedro Duque no ha de caure en l'oblit. "I... ja 'tà!" 😂 #DebatGeneralsÀPunt (01/11/2019) pic.twitter.com/xUnd1ngHfJ — À Punt Apala (@apunt_apala) November 1, 2019

L'astronauta i ministre en funcions de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha protagonitzat una divertida intervenció en el debat electoral de la televisió valenciana À Punt. Duque, en el seu minut d'or, ha volgut convèncer els espectadors per a votar el PSOE però s'ha quedat sense temps a l'hora d'acabar la seva intervenció."Val la pena un últim esforç. Als que ens han votat a l'abril, els demano per favor que confiïn en nosaltres una altra vegada ", explicava Duque, quan la moderadora, Victòria Masó, el va tallar. "Està fora de temps, senyor Duque", assenyala Maso. "I .... 'Yata!", va contestar el ministre, sorprenent als presents i a la moderadora, que no va poder evitar un somriure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor