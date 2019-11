Les famílies dels detinguts a les manifestacions denuncien agressions per part de la policia

Familiars i amics dels joves detinguts a Girona arran de les manifestacions en contra de la sentència de l'1-O han denunciat que aquests han patit "cops" per part de la policia després de la seva detenció. És el cas d'en Pau, un jove de Llagostera (Gironès) que una seva amiga ha explicat que després de la seva detenció "té traus a les celles" i a més es va quedar sense ulleres.La Laia Alemany forma part del grup de suport d'en Robert, un altre dels detinguts. En aquest cas, Alemany ha explicat que "la realitat" que viuen els detinguts "és molt crua" perquè "no es mereixen" estar en presó provisional. Per altra banda, les famílies han demanat que "no es criminalitzi" als manifestants.Familiars i amics de les persones en presó preventiva per les protestes contra la sentència de l'1-O n'han demanat la "llibertat immediata", l'arxivament de "totes les causes" i l"aturada de la repressió".Ho han reclamat en un manifest conjunt que s'ha llegit aquest dissabte a la plaça del Rei de Barcelona, a la mateixa hora en què també tenien lloc actes similars a Lleida, Tarragona i Girona.En el manifest denuncien que el "poble català i d'arreu de l'Estat" ha rebut una "repressió furibunda" per part d'unes institucions que tenen l'objectiu d'"atemorir" i "silenciar qualsevol tipus de reivindicació".Paula, una de les detingudes en les protestes i en presó preventiva a Wad-Ras fins fa uns dies, ha demanat no "romantitzar cap empresonament": "La presó t'anul·la com a persona i t'aïlla de l'entorn".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor