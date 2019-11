Familiars dels empresonats pels aldarulls en demanen la llibertat i l'arxiu de la causa

Familiars i amics de les persones en presó preventiva per les protestes contra la sentència de l'1-O n'han demanat la "llibertat immediata", l'arxivament de "totes les causes" i l"aturada de la repressió".Ho han reclamat en un manifest conjunt que s'ha llegit aquest dissabte a la plaça del Rei de Barcelona, a la mateixa hora en què també tenien lloc actes similars a Lleida, Tarragona i Girona.En el manifest denuncien que el "poble català i d'arreu de l'Estat" ha rebut una "repressió furibunda" per part d'unes institucions que tenen l'objectiu d'"atemorir" i "silenciar qualsevol tipus de reivindicació".Paula, una de les detingudes en les protestes i en presó preventiva a Wad-Ras fins fa uns dies, ha demanat no "romantitzar cap empresonament": "La presó t'anul·la com a persona i t'aïlla de l'entorn".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor