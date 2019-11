Arrimadas titlla Sánchez de «perill públic» i l'adverteix: «El 10-N et sortirà molt malament»

La cap de llista de Ciutadans a Barcelona, Inés Arrimadas, ha acusat Pedro Sánchez de voler "donar la justícia a Torra" perquè "el pròxim cop d'estat sigui exitós". En un acte de petit format a la Rambla Nova de Tarragona aquest dissabte al migdia, ha dit que els socialistes porten al programa "un CGPJ escollit a Catalunya", que el TC "va derogar en la sentència de l'Estatut". Segons ella, això fa de Sánchez "un perill públic".A més, ha advertit als socialistes que les eleccions "fan olor" a les últimes andaluses, en què van ser destronats. "La repetició electoral et sortirà molt malament, Sánchez", ha etzibat. D'altra banda, creu que "la foto" d'Albert Rivera a la Moncloa és "el malson d'ERC i Torra", i "el somni de la majoria d'espanyols".Segons Arrimadas, "el candidat preferit" dels republicans és el president del govern espanyol en funcions, a qui ha acusat de ser el responsable del "bloqueig" a l'Estat.També ha fet una crida als qui "volen la llibertat" a no abstenir-se el 10N i votar "per parar els peus al nacionalisme". En aquest sentit, ha fet una crida als "moderats" a anar als col·legis electorals malgrat el "cansament", perquè "els que volen continuar adoctrinant els seus fills aniran a votar".Arrimadas també ha apuntat al PP i la política educativa. "Quantes vegades han dit que posaran inspecció educativa?", s'ha preguntat. "El PP va treure el control sobre els llibres de text" durant l'última legislatura de Rajoy, segons ella.

