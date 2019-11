La CUP reivindica el seu paper en l'organització del referèndum de l'1-O

La CUP ha reivindicat la seva "essència municipalista" i ha apostat per portar-la fins al Congrés dels Diputats en les eleccions del 10-N. El portaveu de la Guanyem Girona i membre de la CUP, Lluc Salellas, ha recordat que quan la seva formació "va arribar als ajuntaments, les polítiques es van fer més democràtiques i justes".En aquesta línia, Salellas també ha reivindicat el paper de la CUP en el referèndum de l'1-O. Segons Salellas, "els dies abans hi havia molts dubtes en el Govern" de si s'havia de fer o no el referèndum però "va ser la pressió de la gent i de la CUP" que al final el van fer possible. Per altra banda, el candidat per Girona al Congrés, Non Casadevall, ha avançat que "caldran molts més 1-O" per assolir la independència.

