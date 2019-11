Presó pel jove de Terrassa detingut per la policia espanyola pels aldarulls del 18-O

Un jutge de Terrassa, a petició de la fiscalia, ha decretat presó preventiva pel jove de Terrassa detingut dijous a la nit per la policia espanyola a casa seva, arran dels aldarulls de la vaga general del 18-O.La policia nacional espanyola l'acusa d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions i desordres públics durant els aldarulls de la jornada de vaga general del 18 d'octubre. El jove de Terrassa va traslladar-lo a la comissaria de la Verneda a Barcelona i va estar-hi tres nits consecutives.Aquest dijous la policia va detenir també una altra persona, en aquest cas a Arenys de Mar, informació que s'ha sabut aquest dissabte, a qui imputen els mateixos delictes. Segons el cos, els fets presumptament comesos pels dos joves haurien tingut lloc a prop de la prefectura de la policia nacional espanyola de la Via Laietana de Barcelona. Encara està a disposició judicial.Amb aquesta decisió judicial, continuen empresonades 25 de les 28 persones detingudes en les protestes contra la sentència per als quals els jutjats van decretar presó. Fa sis dies va ser alliberada la primera d'aquests 28 empresonats , la Paula, una noia de 23 detinguda, com la Xènia, el dia de la vaga general. Dijous va ser alliberada la Xènia , una altra noia de 22 anys, detinguda pels aldarulls del 18-O.

