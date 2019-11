Atac greu contra Wallapop: urgeixen a canviar contrasenyes per protegir les dades dels usuaris

Avís greu des de Wallapop. La plataforma de venda de productes de segona mà va comunicar aquest divendres que un grup de hackers ha accedit als seus servidors i a les dades de tots els seus usuaris de manera indeguda. Així doncs, Wallapop ha enviat un missatge a tots els que tenen la seva aplicació, alertant que han de canviar ja la contrasenya i que l'empresa ha reiniciat els servidors per seguretat."Per seguretat, hem procedit a reiniciar el teu compte de Wallapop. El motiu és que hem detectat un accés indegut a la nostra plataforma, que ens ha obligat a prendre mesures per protegir les teves dades. Per això, hem tancat la sessió del teu compte i en la teva pròxima accés hauràs de canviar la contrasenya o tornar a iniciar sessió a través de Facebook o Google. Lamentem les molèsties ocasionades per aquest incident. Atentament, Equip de Wallapop".La major preocupació dels usuaris, expressada a través de les xarxes socials, és l'ús que es podria fer de les dades robades de tots ells, tant de les seves compres com dels seus interessos. L'empresa no ha donat xifres oficials de quants usuaris han estat compromesos. Altres gegants del sector d'Internet, com Google, Facebook, Spotify o Linkedin han estat atacats en els últims anys, també per grups de hackers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor