JxCat lliga una amnistia pels presos i exiliats a la resolució del conflicte amb l'Estat

L'amnistia pels "presos polítics i exiliats" és un dels punts clau de la campanya del 10-N. JxCat lliga aquest concepte a la resolució el conflicte amb l'Estat, però de moment el desvincula d'una llei al Congrés.La seva cap de llista, Laura Borràs, ha explicat que JxCat planteja l'amnistia com a "resposta" al conflicte polític. No ha aclarit, però, si la formació demanarà una normativa al Congrés per les majories que hi ha a la cambra: "Tots sabem el recorregut que hi tenen les lleis, han de ser votades per les forces polítiques que voldrien que els presos continuessin a la presó, i que altres hi entréssim", ha argumentat en un contacte amb la premsa des de Girona, aquest dissabte al migdia.JxCat, doncs, aposta per un concepte d'amnistia semblant al de la proposta de resolució que va aprovar el Parlament al debat de política general. "Parlem de solució política global al conflicte, és en aquest marc que plantegem aquesta resposta [l'amnistia]", ha concretat. Borràs ha afegit que l'eina ha de servir per deixar de tenir presos, fer retornar els "exiliats", i reparar les "víctimes". "L'amnistia és una d'aquestes possibles maneres de resoldre la situació, però ho emmarquem en una situació global del conflicte polític", ha asseverat.Preguntada sobre si JxCat no planteja cap llei d'amnistia al seu programa electoral -la premsa encara no hi ha tingut accés, en el tercer dia de campanya-, Borràs ha respost que parla d'amnistia com una de les "solucions" que entra al paquet "més ampli" per resoldre el conflicte.El Parlament es va comprometre a "treballar per trobar solucions" per aconseguir la "llibertat" dels presos "a través de l'aplicació d'una amnistia, com a part d'una solució política al conflicte polític de Catalunya amb l'Estat". El text aprovat per JxCat, ERC i la CUP-CC no parlava de cap llei.El cap de llista de JxCat per Barcelona al Senat, Roger Español, va dir ahir a través de Twitter que veu l'amnistia incompatible amb la petició de llibertat i que, de fet, amnistia vol dir "agenollar-se". Preguntada per aquesta opinió, Borràs ha remarcat que les opinions d'Español s'han d'emmarcar des del context del candidat, que va perdre un ull per l'acció policial durant l'1-O: "Quan parla d'amnistia recorda l'última que hi va haver a l'Estat, que va amnistiar per igual oprimits i opressors. La seva perspectiva personal implica l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats, però també la reparació per les víctimes".

