Badalona enderrocarà d'urgència l'edifici afectat per una gran esquerda

L'alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha activat tots els mecanismes per enderrocar "amb la màxima urgència" l'edifici de cinc plantes del barri de la Salut afectat d'aluminosi. "Per la seguretat de tots els veïns no hi ha cap més alternativa", ha assegurat. A l'edifici hi treballen ara dues empreses, que estudien la manera de fer l'enderroc, que encara no té data exacte però sí "tota la urgència".En tot cas, el que busca l'Ajuntament és fer un enderroc controlat per tal d'evitar conseqüències més greus si l'edifici cau per sí sol. Pastor també ha explicat que cap dels veïns desallotjats, tampoc els dels edificis veïns, podran tornar a casa fins que no s'hagi realitzat l'enderroc. Hi ha un total de 105 persones desallotjades –entre inquilins de l'edifici ruïnós i veïns de 15 finques del costat-. Dilluns al vespre ja es van desallotjar 29 veïns de l'edifici i de tres finques del costat després d'aparèixer una esquerda. Es veïns afectats estan rebent atenció al centre cívic La Salut. Els accessos al passatge de la Torre i al passatge dels Encants estan tallats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor