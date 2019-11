La Junta Electoral tomba els recursos de JxCat i ERC contra l'acte del rei a Barcelona

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha tombat els recursos que van presentar Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per tal d'ajornar la visita que farà el rei Felip VI aquest dilluns a Barcelona pel lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona. En una resolució signada per José Marín Rillo, secretari de l'organisme, s'assenyala que l'acte no té relació amb la campanya electoral i manté que el monarca no té "adscripció política"."No té fonament legal i constitucional la pretensió dels sol·licitants que es limiti el discurs que correspon realitzar al cap de l'Estat en l'acte institucional referit, per pressuposar que no guardarà els deures de neutralitat política a la qual es deuen els qui encarnen podeers públics", recalca la resolució, que ja està en mans dels partits.El recurs presentat per JxCat considerava que, després del discurs del 3-O de 2017 , el monarca "ha abandonat la neutralitat política" i asseverava que la visita del monarca beneficiarà els partits constitucionalistes que es presenten al 10-N. La formació sostenia que Felip VI, en tots els discursos fa una "lloança" de les fites aconseguides per l'Estat, d'ençà de l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978.El recurs d'ERC, per la seva banda, argumentava que l'acte del monarca té finalitats electoralistes perquè desgranarà les "fites aconseguides" amb l'aprovació del text i que d'això se'n poden "beneficiar" les formacions que "s'autoproclamen constitucionalistes". Recorden també el discurs de l'octubre del 2017, fet que consideraven que el situa com a veu "no neutra", i aprofutaven per subratllar que ha estat declarat persona "non grata" en molts municipis de Catalunya.

