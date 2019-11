La Guàrdia Civil acaba de parar l'autobús de Vilafranca que anava cap a Lledoners, i han pujat dins amb metralletes. Que volien? Res, han pujat, s'han passejat i han marxat. Pura coacció per atemorir la gent. pic.twitter.com/ujptH8sXhi — Joan Mangues (@jmangues) November 2, 2019

Diversos usuaris han denunciat aquest dissabte al matí que agents de la Guàrdia Civil s'han passejat, metralleta amb mà, per dins del bus que sortia de Vilafranca del Penedès direcció cap a l'acte central de campanya d'ERC, al pla de Lledoners. Els agents de l'Institut Armat han aturat el vehicle i han entrat.Segons explica el militant de Jovent Republicà Joan Mangues, no buscaven "res". En una publicació a Twitter, acompanyada d'una foto des de dins del bus, denuncia que els guàrdies civils han dut a terme "pura coacció per atemorir la gent".

