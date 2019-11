Colau acusa els independentistes de «mentir» a la ciutadania

El PSOE i l'independentisme han estat el blanc de les crítiques de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la seva gestió de la situació política catalana. En el primer míting de campanya d'En Comú Podem de la campanya del 10-N, al barri de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 700 assistents; Colau ha constatat el "fracàs" tant de "la via repressiva" i la "judicialització de la política" com de la via unilateral per la qual van apostar les formacions sobiranistes.L'alcaldessa de la capital catalana ha denunciat que l'independentisme va "enganyar la gent" i que "ningú mereix la repressió però tampoc es mereix que es menteixi la població". En concret, ha lamentat que les formacions sobiranistes asseguraren que "es podia proclamar la independència amb el 50% dels vots i que això Europa ho reconeixeria", en un míting farcit de referències al tema nacional en què també han participat la portaveu al Congrés d'Unides Podem, Irene Montero; i la candidata d'En Comú Podem al Senat Rosa Lluch.Colau ha cridat a superar "la política de trinxeres" i s'ha felicitat pel canvi de posició d'Esquerra Republicana que deixa de banda la via unilateral i ara consideri que el referèndum "ha de ser pactat i acordat". "Benvingut sigui si canvien les seves posicions però les lliçons se les poden estalviar", ha afirmat. També ha usat el sarcasme per la postura del cap de llista dels republicans, Gabriel Rufián, a favor de facilitar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez. "Viure per veure, Irene (Montero), que Rufián vingui a donar lliçons de pragmatisme", ha ironitzat.L'alcaldessa de Barcelona, que ha responsabilitat les formacions independentistes de "forçar les eleccions que van permetre l'entrada al Congrés de l'extrema dreta" per rebutjar els Pressupostos Generals de l'Estat, ha reclamat "diàleg, escolta i empatia" per resoldre el conflicte polític. A més, ha assegurat que"l'Ajuntament de Barcelona ha estat "l'única institució a denunciar les càrregues policials" de l'1 d'octubre i "aconseguir que s'investiguin".La supressió del federalisme del programa socialista, finalment corregida a petició del PSC , ha servit a Colau per recordar que "la plurinacionalitat és l'ADN del catalanisme socialista" i lamentar que "el PSOE en renegui". En aquest sentit, Montero ha emfatitzat que "tothom veu" que els socialistes "estan fent electoralisme barat a costa del projecte territorial".La número dos de Podem s'ha sumat als dards de Colau contra Sánchez pels seus canvis de postura sobre Catalunya. "Molta gent a Catalunya no sap quin Sánchez es trobarà si vota el PSOE: si el que creu que Catalunya és una nació o el que creu que pot amenaçar un territori" d'aplicar retallades de l'autogovern, ha proclamat.Montero ha indicat que Sánchez intentarà "usar Catalunya per pactar amb el PP", amb la voluntat de "fer front a una situació econòmica difícil" aplicant retallades en serveis socials. A més, ha assegurat que "existeix una Espanya que vol cuidar Catalunya" i s'enorgulleix del català. "Respectarem el que decidiu però no deixarem de convèncer-vos que hi ha una Espanya orgullosa de la seva diversitat i que vol que continuem vivint junts", ha afirmat.La candidata de Podem també ha lloat Colau per plantar cara als "poderosos" que "no volien que Barcelona tingués una empresa pública d'energia, que hi hagués un dentista municipal" o que l'Ajuntament fes front a les cases d'apostes.El cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha resumit que el 10-N hi ha dues opcions, "o un pacte de Sánchez amb Cayetana (Álvarez de Toledo) o un pacte de Sánchez amb Irene Montero". Només la segona opció serveix per "blindar els drets de les dones", segons el candidat, que ha titllat de "menyspreu a les dones" l'afirmació de la candidata del PP a Catalunya al debat a cinc de TVE que "no tot el que no és un sí és necessàriament un no".A parer del candidat dels comuns, Sánchez ha "desconnectat de la Catalunya popular" per no derogar la reforma laboral i també per negar l'indult als polítics sobiranistes. "Ho diu un partit que ha defensat l'indult per torturadors", ha emfatitzat. "Ens diu que Forcadell mereix deu anys de presó quan Vera i Barrionuevo van estar fora", ha recriminat al candidat socialista.Com Colau, Asens ha carregat contra el "full de ruta irrealitzable i contraproduent" dels partits independentistes i ha agraït les paraules de Carme Forcadell quan va afirmar que l'itinerari unilateral pel qual va transitar l'independentisme podia generar "por" en part de la societat. "Calen més dones valentes com ella que diguin això", ha proclamat entre aplaudiments.Per la seva banda, la candidata d'En Comú Podem al Senat Rosa Lluch ha recordat Forcadell i l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa. "Totes les dones algun dia ens hem sentit molt soles i ahir la Dolors Bassa em va fer sentir molt propera", ha afirmat en referència a l' entrevista d'aquest divendres en què l'exdirigent explicava que va rebre la sentència sola.Lluch ha reivindicat el valor del diàleg i de l'"equidistància", que "no és ser neutral" sinó "tenir una opinió diferent a la dels dos bàndols". La candidata a la Cambra Alta ha lamentat que s'obligui a "aliniar-se" els que no són independentistes ni constitucionalistes i s'ha referit als ciutadans que l'1-O van votar "no" o es van abstenir. "Molta gent no va votar perquè, com van dir alguns líders independentistes després, no era un teatre, però gairebé". Per a Lluch, cal "recuperar la paraula sense exigències prèvies".

