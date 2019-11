VÍDEO Petit i d'aspecte tendre, però piula als mateixos decibels que una perforadora industrial

A simple vista, el campaner blanc (Procnias albus) té un aspecte dolç pel seu bonic plomatge i la modesta mida d'un colom. Quan vol festejar, però, té la capacitat de deixar anar una serenata de 125 decibels. Per això, segons un estudi publicat a Current Biology , ha rebut el títol de l'ocell més sorollós del món. Aquesta au menja fruita i viu a la copa dels arbres a les muntanyes del nord de la selva amazònica.La cridòria es produeix durant el festeig. El cridaner és el mascle. Tot i que pot semblar que ha de cridar a quilòmetres de distància, no és així. Els mascles piulen quan la femella està a just al seu davant. Els investigadors creuen que a les femelles els compensa suportar un possible dany auditiu, ja que així poden avalar els mascles a curta distància.S'han arribat a registrar fins a 125 decibels durant una de les sessions de festeig, una xifra semblant al soroll d'una motoserra, un trepant industrial o una carretera de més de 8 carrils, tal com descriu Jeffrey Podos, biòleg de la universitat de Massachusetts i autor principal de l'estudi.La seva cridòria, amb el seu plomatge blanc i el cordó negre que li penja del bec, són els principals recursos que els mascles fan servir per festejar a les femelles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor