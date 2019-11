Tot el que necessiten a l'acampada d'estudiants de Barcelona

Aliments:

- Tomàquets d'amanida

- Tomàquets de sucar

- Plàtans

- Llegums Cuits

- Embutits Vegans



Plats preparats

Procureu no afegir ni carn ni peix per a que també el puguin consumir vegetarians. Caldria entregar-los abans de les 14h

- Amanides de pasta

- Amanides de llenties

- Amanides d'arros

- Humus

- Altres



Infraestructura

- Palets (MOLTS)

- Safates

- Làmpades LED (a piles)

- Prestatges

- Taules

- Carpes

- Fogonets

- Bombones - Tomàquets d'amanida- Tomàquets de sucar- Plàtans- Llegums Cuits- Embutits VegansProcureu no afegir ni carn ni peix per a que també el puguin consumir vegetarians. Caldria entregar-los abans de les 14h- Amanides de pasta- Amanides de llenties- Amanides d'arros- Humus- Altres- Palets (MOLTS)- Safates- Làmpades LED (a piles)- Prestatges- Taules- Carpes- Fogonets- Bombones

L'acampada d'estudiants de la Plaça Universitat de Barcelona, que aplega més de 400 persones per protestar contra la sentència de l'1-O i un "futur digne" per als més joves, afronta aquest dissabte el seu quart dia. Hi ha previst xerrades, una nova assemblea, actuacions musicals i el suport a la concentració convocada pels CDR.Al llarg del matí, des del compte oficial de la protesta a Telegram s'ha difós un llistat del menjar i els principals objectes que necessiten. Apel·len a tots aquells "que vulguin col·laborar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor