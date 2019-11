VÍDEO Desarticulat un grup de lladres que va robar dos milions en joies a un taller de Barcelona

Desarticulem un grup criminal que s’havia endut dos milions d’euros en joies d’un taller de Barcelona. L'operació s'ha fet conjuntament amb @policia https://t.co/gsdcATwMzT pic.twitter.com/ULwq091vfQ — Mossos (@mossos) November 2, 2019

Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Nacional espanyola han detingut a Madrid set persones com a presumptes autors d'un robatori amb força en un taller de joieria de Barcelona i per pertinença a un grup criminal.El robatori amb força es va produir el passat mes de febrer. Van manipular el sistema d'alarma, van desactivar els sensors d'algunes zones del local i van dur a terme un butró per poder accedir al taller.Un cop dins van violentar una cambra cuirassada de més de 10 centímetres de gruix amb una corona circular per a formigó i van accedir a les dues caixes fortes que van fracturar amb l'ús d'un bufador. Els lladres tenien un alt grau d'expertesa pel que fa a la desactivació remota d'alarmes i en el maneig de bufadors d'oxitall, llances tèrmiques i inhibidors de freqüència.Els lladres disposaven d'informació privilegiada sobre el taller de joieria: tant de la seva distribució com dels elements de seguretat disponibles i el material de gran valor que contenia el seu interior. Després de catorze hores els lladres van aconseguir forçar la cambra cuirassada i les caixes fortes. Es van endur peces de joieria, rellotges i diners per valor d'uns dos milions d'euros.L'envergadura del robatori i el grau d'especialització del grup criminal van comportar que la investigació l'assumís la Unitat Central de Robatoris amb Força (UCROF) de la DIC. Després de complexes gestions d'investigació els agents van poder relacionar una sèrie de persones i vehicles amb el robatori objecte de les indagacions policials.Es tractava de persones especialitzades en robatoris amb força en tallers de joieria i empreses. Aquests delinqüents estaven establerts a la zona de Madrid i alguns tenien antecedents per robatoris anteriors de característiques similars. Fins i tot havien assaltat un dipòsit judicial de drogues per sostreure les substàncies estupefaents que hi havia emmagatzemades.Arran d'aquesta connexió entre Barcelona i Madrid es van activar els mecanismes habituals de coordinació policial entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i es va establir un equip conjunt d'investigació.El 9 d'octubre el jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona va autoritzar les entrades i escorcolls als domicilis dels investigats. L'operatiu es va dur a terme a Madrid i va comportar la detenció de set persones i la intervenció de material que actualment s'està analitzant.El botí sostret no va poder ser recuperat. En els set escorcolls realitzats, sis en localitats de la comunitat de Madrid i un altre a Toledo, els policies van intervenir 2.600 euros en efectiu i diversos rellotges de luxe. Cal destacar que els detinguts duien un al ritme de vida conseqüència de la seva activitat delinqüencial.Els arrestats van passar a disposició el dia 11 d'octubre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

