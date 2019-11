Desallotgen un centenar de persones pel risc d'esfondrament d'un edifici amb un gran forat a Badalona

Una centenar de persones han estat desallotjades aquest divendres per risc de col·lapse d'un edifici, que presenta un gran forat a la façana, de Badalona. Els veïns viuen en 14 finques situades al voltant de l'immoble afectat, al passatge de la Torre, número 16, del barri de La Salut.Segons informa l'Ajuntament, els Bombers han decidit deixar l'edifici en observació durant 24 hores i, aleshores, valorar el seu possible enderrocament. Per motius de seguretat, la construcció ja havia estat desallotjada aquest dilluns.El consitori informa que els veïns afectats estan rebent atenció al centre cívic La Salut. Els accessos al passatge de la Torre i al passatge dels Encants estan tallats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor