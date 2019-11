VÍDEO Montero parla de les víctimes del franquisme... i el candidat de Vox es peta de riure

Es normal que @ivanedlm se ría de las víctimas del franquismo desaparecidas. Su familiar fue uno de los responsables de la represión tras la caída de Madrid en abril de 1939. pic.twitter.com/L5Rk4wA0vU — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 2, 2019

El debat a set entre els portaveus parlamentaris del PSOE, PP, Cs, Podem, Vox, ERC i PNB a TVE ha pivotat, durant molts minuts, sobre quina ha de ser la resposta de l'Estat a la situació a Catalunya. Però hi ha hagut diversos moments, sobre altres qüestions, que han indignat als espectadors. El més destacat, protagonitzat per la cara visible del partit ultra, Iván Espinosa de los Monteros.Durant una intervenció d'Irene Montero, portaveu d'Unides Podem, en la qual denunciava que Espanya és el segon país del món (per darrere de Cambodja) amb més persones desaparegudes, Espinosa de los Monteros apareix en pantalla petant-se de riure. S'aprecia clarament en el següent vídeo, compartit pel periodista Antonio Maestre.El vídeo s'ha difós per molts comptes diferents de Twitter i, en la majoria de casos, ha acumulat milers de reaccions i comparticions.

