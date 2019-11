Vidal-Quadras i els fundadors de Ciutadans s'alineen amb Álvarez de Toledo

El PP català ha fet avui un curiós "homenatge a la Resistència", en un acte celebrat al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc en què la candidata, Cayetana Álvarez de Toledo, i el president dels populars catalans, Alejandro Fernández, s'han fet envoltar d'alguns dels més destacats fundadors de Ciutadans. Figures destacades que van signar l'any 2005 el Manifiesto por un nuevo partido político en Cataluña, que donaria lloc a la formació d'Albert Rivera, han fet costat avui a Álvarez de Toledo. Ha estat el cas d'Arcadi Espada, Antonio Robles, l'exeurodiputada Teresa Giménez Barbat, i tres noms destacats que han enviat missatges d'adhesió com Francesc de Carreras, l'escriptor Félix Ovejero i l'actor Albert Boadella.El PP busca passar el rasclet per tots els racons de l'espanyolisme que fins ara s'havien mantingut reacis a les sigles conservadores i a tots els decebuts amb Rivera. En l'acte d'avui hi era Marita Rodríguez, expresidenta de l'Asociación por la Tolerancia, Santiago Trancón, un històric del combat contra la immersió lingüística (va ser un dels signants del Manifiesto dels 2.300 contra el català del 1981), la presidenta de S'ha Acabat, Julia Moreno, i Ana Losada, d'Asamblea por una Escuela Bilingüe.La candidata ha intervingut per "demanar perdó" als assistents per "la llarga nit d'abandonament" de l'Estat envers els catalans que se senten espanyols, que segons ella han patit "desemparament", més que al País Basc. Ha demanat perdó "en nom del Partit Popular" perquè "vam acceptar el nacionalisme com a animal de companyia". "A Catalunya els anys de plom han durat fins ara", ha afirmat la cap de cartell popular. Ha dit que a Catalunya hi ha hagut una "democràcia intimidada".Álvarez de Toledo ha assegurat que el gran fracàs del nacionalisme ha estat l'existència de les altres nacions que hi ha a Catalunya, i ha reclamat fer "d'aquesta meitat de Catalunya el germen d'una nova Catalunya". Per assolir-ho, cal "restablir l'ordre democràtic" i ha demanat a Pedro Sánchez que s'hi comprometi. Ha recordat que l'avui president va condemnar la intervenció policial de l'1-O i que aleshores es va mostrar deslleial. Ha afirmat que només dialogaran amb els "demòcrates" i que no faran el joc a la "burgesia tercerista".El president dels populars catalans, Alejandro Fernández, ha intervingut per fer "autocrítica" i "demanar perdó" pels "errors" comesos pel PP a Catalunya, per no haver estat més contundents amb el nacionalisme. Fernández ha afirmat que el PP l'ha encertada quan s'ha centrat en el binomi "Espanya i llibertat" i ha perdut força quan se n'ha allunyat.L'estrella de l'acte ha estat l'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras, qui ha començat dient que portava 25 anys esperant escoltar les paraules autocrítiques d'Alejandro Fernández: "Et nomeno deixeble predilecte", ha dit enmig dels aplaudiments. Ha dit que el problema de Catalunya "no és ser una nació sense Estat, sinó ser una regió amb pocs psiquiatres".Vidal-Quadras ha premonitzat un futur negre: "Els líders separatistes han promès ser la Dinamarca del sud i poden fer de Catalunya la Síria de l'oest". Ha dit que els han promès benestar i independència i tindran "una Catalunya sense autonomia i amb misèria". Ha definit com a "col·laboracionistes" els qui aposten per la negociació i el diàleg i ha reclamat un "govern de concentració nacional" i "la intervenció de l'autonomia".Un dels intervinents, Antonio Robles, ha proclamat que "estem en una guerra, una guerra que no es fa amb armes convencionals, que és una guerra de cultura, en termes gramscians". Robles ha apel·lat aquesta "guerra" per les mentalitats contra l'independentisme, que ha considerat que es guanyarà perquè tenen la "raó".L'acte d'avui és un episodi més d'un enfocament de campanya que Álvarez de Toledo ja va provar el 28-A. La candidata se sent còmoda -només?- quan apareix envoltada de figures com Boadella o Ovejero, que ja li van mostrar suport en les anteriors eleccions espanyoles i a molts dels quals ha conegut a l'entitat Libres e Iguales, casa comuna de l'espanyolisme més vehement.Temps d'incerteses i confusió. També en l'ús trampós del llenguatge. El PP ha fet avui un homenatge a la "Resistència", un concepte de tradició antifeixista i que està vinculat a moviments de combat contra un estat autoritari o un invasor. A tot arreu, menys a Catalunya, on el partit més representatiu de la dreta no té problemes per presentar-se com a "resistent", però a favor d'un Estat establert i immobilista.

