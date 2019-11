Joves de l'acampada universitària recorren Barcelona per denunciar la sentència de l'1-O

Unes 150 persones, la majoria joves participants de l'acampada a la plaça Universitat de Barcelona, han recorregut aquest divendres al vespre la Rambla i diversos carrers del Raval per assenyalar els problemes del barri. Els manifestants han denunciat la massificació del turisme amb crits com 'Tourists go home' o 'El turisme mata els barris'.Un altre problema que han volgut subratllar és la manca d'equipaments al barri, i han fet l'última parada de la marxa al davant de la Capella de la Misericòrdia per recordar que el barri espera des de fa anys que s'hi ubiqui un nou CAP. Una altra parada que han fet ha estat a l'antiga escola Massana, on des de fa mesos hi ha una tancada de persones migrades per reivindicar els seus drets.