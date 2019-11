Reguant: «La CUP es presenta el 10-N per hackejar el Congrés, per curtcircuitar-lo»

La candidata número 3 a les eleccions al Congrés del 10-N per la CUP, Eulàlia Reguant, ha assegurat a Manresa que existeixen sectors de JxCat i d'ERC que "volen tornar a la pau de Pujol, al peix al cove", i que per això és necessari que la CUP hi sigui per impedir que aquests partits "tanquin per dalt el que el poble ha obert per baix". La CUP ha celebrat aquest divendres de Tots Sants un acte de campanya a Manresa amb, també, Carles Riera i Jordi Masdeu.La candidata ha seguit afirmant que a Madrid "no serveixen ni fronts independentistes, ni fronts d'esquerres, ni un diàleg que no existirà", i per això l'objectiu de la CUP és "hackejar el Congrés, curtcircuitar-lo". Reguant ha tirat de calculadora per evidenciar que "ni que la CUP tingués tots els diputats que es voten als Països Catalans, 88, tampoc no tindríem la majoria".L'exdiputada del Parlament ha tancat la seva intervenció demanant a la gent que el dilluns omplint els carrers per fer-li veure a Felipe VI "que els catalans no tenim rei", i contestant a Cayetana Álvarez de Toledo: "1640, 1714 i 1939 no són fracassos de Catalunya, sinó fracassos d'Espanya".En el seu torn, el portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha posat èmfasi en que la gent que és al carrer, que talla carreteres i que és detinguda "ens representa a nosaltres i no a la inversa", i també "la gent que lluita per la justícia social a d'alltres punts de l'Estat.Tant ells dos, com l'exregidor de Manresa, Jordi Masdeu, també han tingut present "la indignitat" de la sentència contra els autors de la violació d'una noia de 14 anys a Manresa , que els han condemnat per abús sexual.Abans dels parlaments, l'activista social i músic Oriol Barri ha posat el punt musical a l'acte.

