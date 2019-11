Un grup de CDR recriminen la manca d'unitat independentista en l'acte de JxCat a Lledoners

Una vintena de membres de CDR han aparegut en l'acte que JxCat celebra aquest divendres a la tarda davant la presó de Lledoners per recriminar la manca d'unitat dels partits independentistes, amb les pancartes 'Vergonya de polítics' i 'Estratègia unitària'

Ho han fet 15 minuts abans que JxCat comenci l'acte a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) amb què vol recordar els dos anys d'empresonament dels líders independentistes per l'1-O.

Els CDR també han organitzat un acte anterior en la carretera que porta a la presó, i la cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'ha parat a parlar amb ells per escoltar les seves demandes, segons ha explicat ella mateixa als periodistes.



L'esplanada de Lledoners ha estat l'escenari, aquest divendres, del primer gran acte de campanya de Junts per Catalunya (JxCat) de cara a les eleccions espanyoles del 10-N. A només uns metres del centre penitenciari en el qual hi ha reclosos Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull -condemnats per sedició i als quals la inhabilitació del Tribunal Suprem ha impedit que siguin candidats al Congrés-, la formació ha elevat el to contra l'Estat: l'ha acusat de ser un "problema" per a la democràcia europea i l'ha comparat amb Turquia i la Xina, en paraules de l'expresident Carles Puigdemont.

Puigdemont ha apuntat que els dos últims anys tothom ha recordat el nom dels empresonats. "Ho hem fet arreu del món, cada dia i davant de tothom, per recordar la injustícia que perseguirà per sempre l'Estat", ha remarcat el dirigent independentista. Segons ell, Espanya està "desobeint" el conveni de drets civils "abans d'admetre que cal fer política". "Han preferit la companyia de Turquia i de la Xina en lloc de la de democràcies com Alemanya, on la justícia és independent i va dir que no hi havia ni rebel·lió ni sedició", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat."Han preferit alinear-se amb Turquia. Ho va dir el seu ministre de l'Interior", ha recalcat Puigdemont, que també ha indicat que l'Estat "s'està gastant un dineral" per reflotar la seva "reputació". "El que han de fer quan van pel món és buscar inversions, no malparlar dels seus veïns", ha remarcat l'expresident, referint-se a les campanyes d'Espanya Global i a la tasca de Josep Borrell dins l'executiu espanyol. "Europa té un problema al sud", ha apuntat Puigdemont, que ha indicat que la "persecució" contra els líders independentistes s'ha fet amb eines pròpies del segle XIX.